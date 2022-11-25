北京疫情防控升級，大陸知名媒體人胡錫進今天凌晨在微博發文稱，最近他被封在家裡居家隔離，在網路上看到一首歌曲MV，配圖是空無一人的街道、沒有車的高架路和立交橋。胡錫進自稱是個理性樂觀的人，但剛被關了幾天就敏感脆弱了起來，「被那個MV一時間深深打動，被它的代入感俘獲」，「我覺得任何城市的領導，無論出於什麼善意考慮，都不應該做把部分居民連續封控在家一個月又一個月，直至上百天的決定。」

胡錫進表示，這首歌的歌詞是：「在做核酸的隊裡我突然想你，還在的不在的曾經的現在的朋友，你是在家在街上在工作還是在逃跑的路上......」配圖是空無一人的街道、沒有車的高架路和立交橋。

胡錫進表示，「說實話，這首歌聽得我好傷感，很心疼北京，它這幾天經歷了防控措施的驟然升級，我隨著歌的代入感，以為它配的畫面就是當下的這座城市。」

胡錫進直言，「當前受封控直接影響的人口應該是中國爆發疫情三年來最多的時期之一，處於封控中的人口也應該是最多的時候之一，而且其中部分人已經在封控中生活了一個月甚至幾個月。這當中肯定有不少各種各樣的個人損失，包括經濟和工作上的，生活上的，身心層面的，以及親情關愛上的。很多人有過或正在經歷焦慮，會變得心情低沈、沮喪，這個時候也更容易追逐互聯網上煽情的視頻或『小作文』，被帶節奏。」

胡錫進自認算比較理性的人，而且平時總是充滿樂觀，「但這不剛關了幾天就敏感脆弱了起來，被那個MV一時間深深打動，被它的代入感俘獲，彷彿它講的事就發生在我的身邊。要是關我兩三個月，我還不得多愁善感成什麼樣子！說實話，我覺得任何城市的領導，無論出於什麼善意考慮，都不應該做把部分居民連續封控在家一個月又一個月，直至上百天的決定。」

胡錫進呼籲，政府一定要給大家帶來信心和希望，「傳遞封控和停頓只是臨時措施，我們一定會走出這樣的循環，回歸正常生活的強烈、明確信息。決不能讓人們有這樣的認識和預期：防控就會是反反覆覆的封，就是意味著事業和生活的不確定性，就是突然到來的收縮和中斷。」