汪小菲近日因生活費爭議話題不斷，他的母親張蘭也與兒子一鼻孔出氣，在直播上不停飆罵大Ｓ一家人，隨著事件持續延燒，張蘭不僅年輕時清純照曝光，過去經歷也被起底，從當過洗頭妹到創業成為百億富翁，以及親弟弟因掌握財務，慘遭強盜16刀砍死等過往皆被網友翻出。

汪小菲曾在微博曬出張蘭年輕時的舊照，只見她綁著辮子身穿體育服，看起來相當清純可愛，更有網友認為有幾分神似大Ｓ，讓他們直呼「真是不是一家人不進一家門」，另外，張蘭過往也被起底，1958年出生的她，大學畢業後到加拿大打工，最苦的時候一次打四份工，當過洗頭妹及洗碗工，而她在1991年以兩萬塊美金（約當時55萬元台幣）在北京開設「阿蘭餐館」，不過當張蘭事業正要起步時，他的親弟弟因掌管財務，被強盜盯上狂砍16刀慘死，張蘭當時得知消息雖立刻直奔醫院，不過為時已晚，見不到弟弟最後一面。

汪小菲曾經在微博上曬出張蘭年輕時的照片。（圖／截圖自汪小菲微博）

張蘭為了揪出殺弟仇人，賣掉餐廳全力追查嫌犯，半年後終於將嫌犯繩之以法，2000年張蘭東山再起創立「俏江南」，身價在2009年時高達100億台幣，更曾獲得「中國餐飲界十大最具影響力人物」、「中國十大最具影響力執行長（CEO）」、「北京市三八紅旗獎章」等榮譽。

張蘭自傳《我的九條命》曾由大Ｓ替她寫序，當中不忘稱讚張蘭「是位能屈能伸的女人」，如今婆媳緣分已盡，加上近日生活費爭議搬上檯面，鬧得沸沸揚揚，令人不勝唏噓。