高通膨、強升息威脅近整年的經濟景氣，台灣經濟研究院25日表示，實際調查廠商對景氣的看法，10月開始出現「看壞」的占比變少了，三大產業的營業氣候測驗點雖然仍在下滑，但可以看到近月來下滑幅度在減緩。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，庫存是製造業廠商目前最大問題，10月以來看到廠商積極處理庫存壓力，也釋放出明年會獲得緩解的正面消息，廠商估計明年第二季春燕會慢慢出現，在全球不確定性仍然很高的情況下，大家就看看春燕會不會在明年第二季來臨。

台經院25日公布調查廠商對景氣看法的最新結果，包括廠商對當月及未來半年景氣看法比率之調查結果。其中，2022年10月製造業營業氣候測驗點為84.20點，較上月修正後之84.63點下滑0.43點，下滑程度已較先前趨緩，不過仍呈現連續10個月下滑態勢，為2020年5月以來新低紀錄。

服務業調查部分，2022年10月服務業營業氣候測驗點為91.09點，較上月修正後之94.74點減少3.65點，呈現連續三個月下滑態勢。台經院指出，證券業與運輸倉儲業明顯看壞當（10）月景氣表現，保險業看壞當月景氣的廠商比例亦明顯高於看好；但零售業、餐旅業對於當月及未來半年景氣表現，較為看好。

此外，營建業2022年10月營業氣候測驗點為85.10點，較9月之90.34點下滑5.24點，已連續三個月呈現下跌的態勢。台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台股不斷出現下跌、房貸利率已連三升、國內經濟成長率屢遭下修，不動產業在10月間出現六都建物買賣移轉件數月增率為-6.9％，預售屋及中古屋市場交易件數萎縮的情況日趨顯著，進而影響工程承攬，對於未來半年營造業景氣看法，亦僅以持平視之。