選前時刻，高雄市某里長候選人夫婦因涉嫌於今年9月贈送選民柚子，並約定於投票日當天，將選票投給該里長候選人，全案經檢方偵查終結，今日依違反選舉罷免法起訴該夫婦2人。
橋檢起訴指出，該里長候選人夫婦為求順利當選，今年9月初將價值逾300元的柚子1箱（約 6 顆裝）交予有投票權之1位選民（另為緩起訴處分），約定於投票日當天將選票投給該里長候選人，該里民應允而收受。
隔天，該里長候選人夫婦又將逾300元的柚子1箱（約 10 顆裝）交予另一有投票權之選民（另為緩起訴處分），並約定將選票投給該候選人，該選民答應並收受。
檢方偵結案件，因認該里長候選人夫婦涉嫌違反公職人員選舉罷免法，對有投票權 之人交付賄賂，約其投票權為一定行使罪嫌，依法起訴2嫌。
檢方呼籲，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，橋檢由專責人員 24 小時接聽檢舉電話，對於檢舉人身份均有嚴謹之保密措施，民眾檢舉若破獲賄選案件可獲得高額檢舉獎金，期待民眾勇於檢舉不法（檢舉專線 0800-024099 撥通後按 4）。
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