南投縣埔里鎮64歲林姓婦女日前接獲詐騙電話，誆稱其健保卡遭盜用，其家人勸她是詐騙集團別相信，因為婦人不聽勸，其家人打電話報案。警方到場發現婦人仍在講電話，警員胡偉智喝阻：「你先掛掉（電話）再講。」成功攔阻婦人匯出30萬元。

林姓婦人說，14日她在家裡接獲電話，對方誆是健保局人員，佯稱其健保卡遭不明人士盜用，擔心健保卡被凍結，所以不敢掛電話，聽從對方指示。婦人的家人一直無法聯絡上她，直接打電話報警。

埔里分局隆生派出所警員胡偉智獲報到場，當場看見林姓婦人正與詐騙集團通電話，當時婦人已依詐騙集團指示按數字鍵110，接著偽稱警察的人告知，其健保卡遭詐騙集團盜用，為了避免她的銀行存款遭轉出，要她配合將名下銀行帳戶30萬元存款交由檢警監管。

胡偉智詢問：「你在跟誰講電話？」因為林姓婦人不搭理，警員喝阻：「你先掛掉（電話）！你先掛掉（電話）再講。」林姓婦人掛斷電話後，胡偉告知：「你的錢轉出去，就拿不回來了。」婦人當場醒悟，還好沒有被騙成功。

埔里警分局呼籲，健保局不會以電話通知要鎖卡等訊息，檢警也不可能向民眾收取或保管金錢，若未掛斷電話下按110，是轉接分機；若要撥打110，應直接掛斷電話再撥打。呼籲民眾若接獲可疑電話，請撥打「165」反詐騙、「110」報案專線等求證。