大陸央視網報導，大陸國家航天局24日公布中國探月工程四期、深空探測任務後續規畫，探月工程四期任務將分三步進行，未來將在月球建立國際科研站及互聯網；中國探月工程總設計師吳偉仁受訪表示，中國已經實現了月球採樣返回及火星探測，後續還將實施火星採樣返回，木星、天王星等行星際探測，也將陸續展開，向太陽系邊緣進發。

探月工程四期包括嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號任務，這三個任務將在未來十年內陸續實施。嫦娥六號任務計畫於2025年前後實施。

吳偉仁指出，嫦娥六號準備在月球背面採樣返回，如果成功了，這也是人類第一次。大家都知道嫦娥五號在（月球）正面採樣返回，拉了1.7公斤（月壤）回來，希望在月球背面（嫦娥六號）這次能夠採樣更多一點。

吳偉仁稱，嫦娥七號將在月球南極著陸，而且開展飛躍探測。此外，嫦娥七號還肩負著一個重要使命，就是在月球上探尋水的存在。

吳偉仁說，在月球南極有些很深的洞穴，這是當初月球在自然生成那一瞬間可能形成的洞穴裡面，可能是有水，只不過它終年不見陽光，如果見陽光那就揮發了。終年不見陽光的話，這水可能是以冰的形式存在。希望嫦娥七號能夠用飛躍器，著陸以後飛到這1到2個洞裡面去現場勘查，看能不能找到水。

此外，嫦娥八號計畫將在2028年前後實施發射，屆時，嫦娥八號和嫦娥七號將組成中國月球南極的科研站基本型。

吳偉仁表示，這有軌道器，有著陸器，有月球車，有飛躍器，還有若干種科學探測儀器，那麼一個方面是找水，還有一個方面叫探測南極到底是一種什麼狀態。以及它的地形地貌，它的環境，含有什麼物質成分，這是中國月球科研站基本型的重要任務。

在探月四期工程有序推進同時，吳偉仁介紹，中國航太還將聯合世界其他國家，共同在月球建立國際科研站，後續還將在月球建立「互聯網」。

吳偉仁指出，中方準備和國際上一些國家，能夠組成國際月球科研站，一起動員聯合設計，聯合勘察，最後科學數據共用、同時共同管理，希望在2035年之前，能夠建成月球國際科研站，也希望成為國家一個大科學計畫。中國正在論證以月球為主要基地，建立月球互聯網，可在地月及行星際實現數據信號中轉、導航、遙感等功能。

吳偉仁稱，想讓這種數據中繼信號的接收、轉發、遙感和導航形成一體，以後有效管理月球上一些資源、飛行器、著陸器等。以及往後延伸，比如火星著陸過後也可以管理。

吳偉仁稱，行星探測現在主要是以火星為主，未來10年左右到15年，將對火星進行採樣返回，希望能夠在火星上採樣一部分火壤，回到地球。還有準備要對木星、對天王星進行穿越探測，就是飛過去，木星、天王星、海王星，準備用更長的時間探測。

吳偉仁表示，除了行星探測，中國探測器還將去往更遠的地方，將在太陽系的邊緣進行科學探測。希望能夠走到太陽系的邊緣地區太陽風和宇宙風交界150億公里的地方，希望發射中國探測器對太陽系邊緣探索。