美股因感恩節休市一天，日股失去參考方向，再加上近幾天漲幅已大，獲利回吐下，25日出現盤整。早盤結束時，日經指數收28,286.94點，跌96.15點或0.34%，目前周線漲1.4%左右。東證收2,016.23點走跌2.57點或0.13%，目前周線漲約2.5%。

分析師指出，從盤勢可看出，周末前已有部分賣壓出籠，尤其過去幾個交易日大漲的晶片類股，被賣出的情況更是明顯，像是東京威力科創跌0.32%，愛德萬測試也跌0.32%。

日媒報導，電通集團可能涉及東京奧運圍標不法情事，故遭檢調搜索，這家全球最大廣告代理商的股價也聞聲大跌近4%。經營英式酒吧的業者Hub，因許多日本民眾選擇去酒吧觀賞世足賽，故飆漲6.91%。

最新經濟數據方面，在電費以及食物漲價推升下，被外界公認是全日本未來物價的先行指標，東京核心CPI（消費者物價指數），十一月年增3.6%，增幅創四十年來最大，這表示東京人日常生活壓力愈來愈大，日本經濟成長恐怕也會受到牽連。