用於治療中暑引起的眩暈、嘔吐用藥「明通」申藥近期因安定性試驗未通過，主成分不足而下架回收。食藥署表示，此次共有15批、4萬6920瓶藥品須在12月17日前回收，衛生單位已要求廠商繳交調查報告。

食藥署藥品組視察許芷瑀表示，＂明通＂申藥並非處方藥，在藥局就能買到，主要用於中暑引起的眩暈、嘔吐。＂明通＂申藥主成分為CAMPHOR CAPSICUM TINCTURE，經安定性試驗顯示，含量不足90～110％的標準，因此15批、4萬6920瓶須回收。

「明通」申藥問題批號為10020005、10020006、10020007，10020008、10020009、120001、120002、120003、120004、120005、120006、120007、220001、220002及220003。

許芷瑀表示，食藥署已要求廠商應於12月17日前完成回收作業，並繳交調查報告、回收成果報告書及後續預防矯正措施。民眾若對使用的藥品有任何疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品。