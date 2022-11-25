韓國卡車駕駛不到半年內發起第二次全國性大罷工，總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）警告政府會介入阻止，痛批國家遭遇經濟危機之際將供應鏈當「人質」，不但違法也令人難以接受，不排除破天荒發布強制開工令。

韓國工會卡車司機24日發起大罷工，訴求在燃料成本飆漲下保障最低工資。有跡象顯示，此舉已擾亂該全球第十大經濟體的多項產業。

尹錫悅周四晚間在臉書發文寫道，「國家危機當頭，社會大眾不會容忍拿物流系統當人質。」他此前曾指出，出口是克服經濟動盪及金融市場波動的關鍵所在。

尹錫悅強硬警告，若卡車駕駛繼續不負責任拒絕運輸，政府別無選擇只能研議多項措施，包括祭出強制開工令（work start order）。

按照南韓法律，交通嚴重中斷時，政府可發布開工令強迫運輸工人回到工作崗位，違者最高處以3年監禁，或高達3,000萬韓元（約台幣76萬）罰金。要是尹錫悅政府真發布強制開工令，將是韓國史上頭一遭。