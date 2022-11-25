投票日倒數一天，各方人馬都把握時間拉票、催票。新北市議員林金結今邀請國民黨副主席連勝文到土城車掃催票，不少婆婆媽媽搶著連合照，連勝文也送上巨型手工包粽，盼林順利連任。連勝文表示，國民黨北部三都勝選在望，他向民眾喊話，民進黨沒有用奧步不會選舉，請全民一起預防綠營選舉奧步。

連勝文表示，林金結每次選舉他都有來輔選，2020年李德維擔任不分區立委時，林金結就與李組織聯合服務團隊，為新北鄉親服務至今，他也接著與李德維、林金結組織中央地方一條線聯合服務，因此請民眾支持林金結，讓林順利連任。

林金結指出，根據新北市選委會統計，本次市長選舉人人數331萬餘人，相較2018年增加5萬餘人，市議員選舉人人數有330萬餘人，相較2018年增加5萬餘人。林金結表示，選情瞬息萬變，因此他積極爭取選民認同。

林金結表示，他每次參選的選舉補助款都全部捐給學校，金額累計363萬餘元，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，他承諾若連任成功，也會全額捐出選舉補助款，讓孩子們可以看見未來。