雲林縣府採購「全移動式垃圾機械分選系統」新設備，包括奧地利原產的單軸破碎機、滾筒篩、瑞典原產的打包機已運抵台灣，目前正在測試，縣長張麗善（中）前往視察。（雲林縣府提供）

雲林縣府取經歐洲最新垃圾處理新思維，即利用移動式設備處理垃圾，採購3項符合歐盟規範的核心設備。（雲林縣府提供）

分篩後的垃圾將成為固體再生燃料的原料。（雲林縣府提供）

雲林縣府積極提升縣內垃圾自主處理能力，爭取中央補助自歐洲採購原裝「全移動式垃圾機械分選系統」新設備，包括奧地利原產的單軸破碎機、滾筒篩、瑞典原產的打包機，這3項全台唯一的最新設備已於10月運抵台灣，目前正在測試中，未來將有效解決各鄉鎮市垃圾堆積的風險與壓力。

雲林縣環保局長張喬維指出，全套設備組裝完成並上線後，預計每天可處理200噸家戶垃圾，經過開袋、篩分有機物、金屬、雜質等程序後，約可產生120噸固體再生燃料（SRF）原料，未來依使用端的需求，再製成品質更高的產品。

雲林縣長張麗善表示，縣府取經歐洲最新垃圾處理新思維，即利用移動式設備處理垃圾，採購3項符合歐盟規範的核心設備，除可處理一般垃圾，更可依照不同組合處理家具、廢木料、彈簧床、可燃性營建廢棄物的破碎與篩分作業。

她說，對比國內目前類似的篩分作業系統，雲林縣府最新採購的設備有更優異的機動性與不同機械組合，更可有效增加掩埋場的空間。縣府除採購設備外，結合委外代操作專業廠商的細篩分設備，可有效提升垃圾篩分品質，有利於後續能源化，使垃圾依照不同特性有效再利用，將成為全國循環經濟的指標示範。

張喬維表示，「全移動式垃圾機械分選系統」最大的效益是提升燃料品質且穩定燃料產能，增加發電鍋爐的廢棄物衍生燃料摻配比例，減少燃煤使用量及二氧化碳排放量，符合國際時勢及中央政府廢棄物資源化的循環經濟目標。

目前雲林縣家戶垃圾仍須仰賴外縣市焚化爐協助處理，張喬維表示，建置廢棄物自主處理能力刻不容緩，縣府自2020「零廢棄資源化系統」（Z.W.S）到2022「全移動式垃圾機械分選系統」循序漸進且踏實的建構垃圾自主處理之路，賦予廢棄物能源化價值，創造出另一種型態的循環經濟模式。

張喬維說，目前規畫把這套設備進駐斗南掩埋場使用，之後移動到縣內各垃圾掩埋場，快速解決各鄉鎮市垃圾堆積的風險與壓力。