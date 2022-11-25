身兼黨主席蔡英文總統昨天催票影片中喊出，「投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文」；台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，民進黨歷任黨主席中，被公認最自戀的是施明德；現在發現，「原來最自戀的人是她」。

游盈隆今天在臉書指出，翻開民進黨黨史，蔡英文是第一個試圖把中央或地方選舉個人化，把選舉結果當成個人成敗的結果。這是很大的賭注，簡直就是把自己所有的籌碼都賭上去一樣。這是一種「關關難過關關過」的極致表現。到底是什麼原因讓蔡英文做這麼瘋狂的豪賭？一定事出有因。

游盈隆說，蔡英文臉書發表最新助選影片，大聲疾呼「投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文，讓我在剩下的任期，可以更有力量完成我對你的承諾。」華麗的詞藻，空洞的指涉，試圖把這次地方選舉「個人化」、「蔡英文化」，期盼這樣可以力挽狂瀾，阻止民進黨再次遭遇類似2018選戰大挫敗。

他認為，蔡英文這種超乎一般人能理解的自信到底是從哪裡來的？難道是一種不可救藥的自戀傾向？

他說，民進黨歷任黨主席中，被公認最自戀的是施明德。施主席是他見過的人中，最有自信、優雅、舉手投足間常流露出一種不可救藥的自負。人稱「驕傲的公雞」。但現在我發現有另一位黨主席可能比他更自戀，她叫蔡英文。