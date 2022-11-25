九合一大選明天投票，今年新北市長選情被外界評估為較冷，面對是否能拿下上次行政院長蘇貞昌打下的5個「綠營票倉」，新北市長侯友宜強調，治理新北不分顏色，任何地方都是他最關心的，無論在哪個地方他都會努力拚建設，讓新北市會更好。

侯友宜今赴新店區建國市場掃街前，受訪時表示，這幾年來無論在哪裡，新北市不分任何顏色，都是自己最關心的，跟市民緊緊地連在一起，不管是在哪個地方，自己都努力拚建設，關懷每一個人，讓新北市會更好，這是他的態度，也是永遠不變的初心。

侯友宜強調，用這樣的態度面對新北市，不管是都會或偏鄉，新北就是台灣的縮影，「我會好好做事，也相信因為團隊的努力，市民一定會給我們滿滿的加油跟鼓勵」。

至於對手林佳龍認為這種說法是在找藉口，侯友宜再強調，自己會盡最大的努力，讓這四年的成績不但被市民看見以外，也看到好好做事的人跟市民每天黏在一起，大家努力做事，不分你我、不分族群，「我用這樣的態度，我跟市民一定會好好地拚一個比今天更好的歲月，明天會更好」。