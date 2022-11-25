中國大陸近日疫情反彈，多地實施封控，許多農業產地傳出蔬菜無法運出、只能爛在地裡的消息。大陸交通運輸部新聞發言人舒馳表示，要全力保障末端配送暢通，嚴格規範郵政快遞基礎設施關停關閉行為。

大陸交通運輸部今天（25日）舉行11月份例行新聞發佈會，介紹統籌做好疫情防控和冬季交通運輸保障工作有關情況，並回答記者提問。

針對優化防控工作二十條措施公布後，如何保障今冬明春的交通網路暢通、物資運輸暢通、末端配送暢通，政府具體有哪些部署？大陸交通運輸部新聞發言人舒馳表示，近期大陸國內疫情形勢依然嚴峻複雜，部分地區對貨車通行層層加碼、過度通行管控問題仍時有發生，河南等地蔬菜運輸不暢的問題引發社會關注，交通物流保通保暢工作面臨反彈壓力。

舒馳表示，下一步，交通運輸部將按照進一步優化防控工作的二十條措施有關要求，紮實做好疫情防控和交通物流保通保暢工作，全力保障交通網路暢通、物資運輸暢通、末端配送暢通，服務人民群眾生産生活和經濟社會發展。

一是全力保障交通網路暢通。加強交通物流網路運作監測分析，突出抓好重點物流樞紐疫情防控，督促指導各地依法依規關停關閉交通物流基礎設施，科學精準實施貨車通行管控措施。堅持24小時值班值守，暢通各級應急運輸保障電話，針對貨車司機、物流企業反映的層層加碼、「一刀切」等過度通行管控問題，立即督促整改，堅決防止過度通行管控問題反彈。

二是全力保障重點物資運輸暢通。聚焦糧食蔬菜、能源、民生物資、醫療防控物資、重點産業鏈供應鏈原材料、外貿産品等運輸需求，靠前服務、主動對接，確保產運銷各環節銜接有序、流通順暢。加強對重點涉疫地區的跟蹤調度，強化區域聯動和政策協同，保障重點物資運輸車輛順暢通行。指導各地建設啟用應急物資轉機站，推進涉疫地區重點物資安全有序轉機轉運，切實保障各類重點物資運輸暢通。

三是全力保障末端配送暢通。發揮大陸國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室作用，嚴格規範郵政快遞基礎設施關停關閉行為，對確需關停關閉的，應提前向社會公佈，並採取措施儘快恢復，全力保障郵政快遞末端服務有序運轉。對已經關停的郵政快遞分撥中心和營業網點，滿足解封條件的要儘快解封。健全完善突發情況下應急預案，指導各地加強郵政快遞應急站點、物資和人員儲備，切實提高應急響應和處置能力，保障郵政快遞服務持續穩定運作。