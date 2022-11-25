選前最後衝刺，台北市長候選人蔣萬安的「牽手」石舫亘今（25）日陪同台北市議員候選人柳采葳，前往中山區松江市場，和攤商及採買民眾問候、懇託。許多支持者看到石，紛紛比出「6」的手勢，表示一定會去晚上的「2022蔣萬安奮戰勝選之夜」活動，也相約明天一定會去投票、支持6號蔣萬安。

石舫亘過去經常到訪松江市場，看到很多熟識的攤商大哥、大姊，直喊「我們又見面了！」過程中，要求握手、合照的民眾絡繹不絕，沿途問候、凍蒜聲不斷，許多人向石說「辛苦了！」「要小心喔」「最後一天，加油」。

石舫亘說，牽手作夥行在第十天落幕，很謝謝攤商、民眾的支持與疼惜，大家的叮嚀與祝福點滴在心裡，「這幾天握過的每一雙手，都代表著市民對萬安的期待，我相信萬安未來一定不負期許」。

石舫亘也表示，今晚是蔣萬安的「奮戰勝選之夜」，邀請各位台北隊員能夠相聚在一起，共同打造一個溫馨又團結的美好夜晚；11月26日無論天氣好壞，請大家一定要風雨無阻，投出神聖的一票支持六號蔣萬安，許台北一個更好的未來。