王心凌參加陸綜《乘風破浪的姐姐3》人氣火爆，吸引不少粉絲們再次傳唱歌曲《愛你》。近日，她攜手阿Sa、阿嬌、吳謹言、黃小蕾一起出演浪姊延伸綜藝節目《星星的約定》。豈料，節目卻鬧出不少風波。不只緊急喊卡，還傳出要改名重錄，讓網友們相當失望。

《星星的約定》播出第一集後好評不斷，讓觀眾相當期待後續集數。豈料，第二集在播放當天臨時喊卡，官方微博趕忙發出聲明，表示「因為介質(硬碟)損壞。不得不停播。」然而，在下周節目播出時段時，仍未見到新集數內容，讓網友們質疑聲明只是藉口，紛紛各顯神通找尋真相。對此，有網友指出停播疑似和男星胡彥斌、疫情因素、禁娛等原因有關，惟一切都只是網友猜測，真正原因還是無法知曉。

王心凌出演的綜藝節目《星星的約定》，時隔兩個月後改名為《彩雲下的我們》重新播出，主題也從「尋求友情的建立與深化之道」，轉變成與環境保護相關，呼籲觀眾參與生態環保活動，出演嘉賓吳謹言和黃小蕾還特地飛回雲南補錄畫面、旁白。豈料，此番改動讓期待綜藝的網友們大感失望。紛紛留言直呼：「名字改成這樣也太土了」、「若是因為名字而不能播，那也太誇張了」、「希望不要被改得面目全非」、「期待值下降好多。」

網傳《星星的約定》改名成《彩雲下的我們》。(圖／翻攝自星星的約定官方微博)

有網友指出由於大陸疫情嚴，為了減少人口流動，官方要求禁止播出旅遊類型節目，導致走訪雲南錄製內容的《星星的約定》，被要求禁播，直到將節目主題改成「生態保育」才通過審核復播。