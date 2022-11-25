美國聯準會近日釋出些微的「鴿」式說法，台灣經濟研究院張建一25日在景氣記者會上表示，美國高通膨影響了全球經濟動向，台經院本月估測的2023年台灣經濟成長率2.91％，也是因為看到強力升息後遺症還在發酵，最糟的時候還沒過去！目前預估明年第一季應該才是景氣最差的時候，但不確定性很高，才這樣估測。

惟，張建一指出，「台灣經濟2023年不會衰退，而是放緩」。目前看10月美國通膨率7.7％，只是單一個月的數據下降，美國財經官員已說，美國房租未來幾個月會反映在CPI，且聯準會12月估計升息2碼，明年會慢慢升，可能一次1碼、1碼的調升，今年的「大鷹」變「小鷹」，升息步調會直到利率超過CPI，就會暫時停止，至於仍時改變利率政策，要看美國經濟數據是否出現嚴重的下行風險，才會從鷹轉鴿。整個過程，對經濟情勢都存在高度不確定性。

張建一認為，台股走勢也是看美股，加上台灣經濟的基本面，近期則是「一位老爺爺救了台股」（指股神巴菲特買台積電ADR），外資匯入也讓台幣兌美元止貶，央行第四季理事會是否因此暫停升息的機率提高，他認為，整體理事會共同決定，考量部份不只台灣的貨幣政策，也有美國的通膨情況。