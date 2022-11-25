陳姓女子的同居好友蘇姓女子在租屋處內輕生，陳姓房東不滿房子變凶宅貶值，要求陳女賠償168萬元。高雄地院強調租客通常是經濟弱勢，應該予以保護，輕生行為並未造成房屋毀損破壞，陳男不得求償，可上訴。

2020年1月陳女和蘇女一起向陳男租房，蘇女擔任連帶保證人，雙方簽下2年合約。2021年2月蘇女在屋內輕生身亡，陳男不滿房子變凶宅，經鑑價後減損163萬元，認為陳女無論是否已盡善良管理人注意義務，仍提告求償。

陳女辯稱，她與蘇女兩人分租，都算承租人，並非陳男所指「承租人之同居人」或「因承租人允許為租賃物之使用、收益之第三人」。好友蘇女輕生的行為屬於「租戶個人行為」，房屋實際上也並未發生毀損、滅失或功能損壞的結果，無任何物理性變化，房價減損與蘇女輕生及她都無關。

法官認為，蘇女輕生的行為並未造成該房屋外觀形體毀損或實體破壞，或是使用功能減損或喪失，尚不構成《民法》第432條第2項規定、租約第11條約定所稱「租賃物毀損、滅失」、「房屋毀損」。

法官也委託不動產估價師事務所對該房屋進行鑑價，認定一切純粹是陳男經濟上的損失，除非房客有重大過失，才須負賠償責任。考量租客多為經濟弱勢而特為保護，判定陳女無責，陳男不得求償，全案仍可上訴。