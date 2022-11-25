九合一選舉明天投票，蔡英文總統昨推催票影片，要支持她連任的817萬票「辣台派、台灣隊友」，在這是選舉中續投她推薦的民進黨候選人。國民黨副發言人郭音蘭今批評，蔡影片中說關心台灣未來發展、談政見，但全部畫面卻都是選舉。

郭音蘭呼籲，大家明天投票日應風雨無阻出來投票，用選票下架不關心人民的民進黨政府，讓大家迎來最終的勝利、過好日子。

郭音蘭表示，蔡英文政府全面執政後，「安居樂業」4字已不復存在，國內槍擊案、詐騙案頻傳，百姓生活水深火熱，年輕人面對高物價、房價越來越辛苦，但蔡至今未對治安敗壞說一句話，只是拿納稅人的錢幫民進黨籍候選人助選。

郭音蘭說，既然蔡英文只看重民進黨選舉結果，那1126九合一大選就是對民進黨政府施政總體檢，呼籲民眾用選票下架不關心人民的民進黨。

國民黨立委鄭麗文則表示，去年底4大公投時，原支持民調一面倒，就是蔡英文最後打蔡英文牌與國際牌奏效；這次選舉民進黨從頭到尾被壓制，所以現在蔡又想如法泡製召喚817萬票繼續支持民進黨，殊不知過往挺綠年輕選民已出走。

鄭麗文說，這次選舉民進黨陣營出很多包，犯很多不可原諒錯誤，再加上執政失敗包袱，選情穩定落後，但畢竟這次選舉的民進黨縣市長候選人，是蔡英文沒收黨內初選、全面一手包辦欽點產生，選舉輸贏、勝負都算蔡，有輸不起的壓力。

鄭麗文感嘆，台灣這些日子以來，不管台灣發生多大的危難都看不到蔡總統，但這一個月蔡卻全台灣跑場輔選，「沒看過蔡英文這麼勤奮」，但這也就是今天台灣的悲哀。