台南市文化資產管理處今天公布台南市新增「竹籠茨」李養為傳統工藝保存者，「金銀細工」蘇啟松、「藝閣」吳震星及梁添發3人為文化資產保存技術保存者。

台南市文資處今天發布新聞稿指出，文資處近日召開今年第1次「傳統工藝暨文化資產保存技術及保存者」會議，通過「竹籠茨」李養為傳統工藝保存者，「金銀細工」蘇啟松、「藝閣」吳震星及梁添發為文化資產保存技術保存者。台南登錄傳統工藝藝師已達22人，保存技術保存者9人。

「竹籠茨」是台江地區傳統家屋形式，因早年當地是鹽鹼旱澇之地，曾文溪尚未興建堤防時，許多伏流水與河床飄忽，氾濫成災，先民戲稱無常改道的曾文溪為「青瞑蛇」；村民「避溪蛇求安居」，發展出「竹籠茨」建築工法，使「扛茨走溪流」成為台江地區特有的常民文化。

李養1942年出生於安南區新吉庄，生長在專蓋竹籠茨的家族，自幼隨父兄學習竹籠茨工法，國小畢業後加入工班，諳熟竹材特性、納卦與建屋尺寸規範、風水忌避等知識，工法細緻縝密，建築結構及造型達到「用」與「美」的完美結合，反映台灣先民就地取材、因地制宜的生活方式，彰顯出人與大自然共生的智慧。

「金銀細工」蘇啟松國中畢業後進入銀樓學藝，從事神明帽冠製作、修復工作近40年，熟稔金屬工藝技法「一搨、二鑲、三刷洗、四柳（纍）絲」，充分掌握金銀細工相關知識、材料、工具、技術及工序，表現精準、細膩熟練，作品獨具風格。

「金工」多表現在宗教及生活用品，向來是府城傳統工藝大項，昔日更有「打銀街」；蘇啟松有感現今金工技術逐漸式微，投入傳承教學，在校園及社區講習班授課10多年，對傳統工藝保存與教育推廣不遺餘力。

「藝閣」是傳統藝陣中重要項目，深具台灣在地特色，集音樂、戲劇、彩繪、雕飾、陶藝等技藝大成，近年結合各種科技的聲光特效，透過民俗典故、忠孝節義等展演，成為寓教於樂的綜合藝術。

吳震星投入藝閣領域40多年，自小拜師學習彩繪技巧，隨著師父林水拱學習電動花燈布景繪製，充分掌握木工、電子線路、糊紙工藝等藝閣保存技術，創立「天一企業社」，帶領家族成員投入傳統藝閣製作。

梁添發自小跟隨父親梁銘哲學做糊紙、藝閣、花燈、電動、焊接、電器、設計圖及醮壇搭設等技藝，創立「古都民俗實業社」，集傳統藝閣製作技術於一身，近年更結合電動聲光特效元素，兼具傳統與創新。（編輯：郭諭儒）1111125