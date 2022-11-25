貴州畢節七星關區人民政府網25日消息，貴州畢節市七星關區應對新冠肺炎疫情外防輸入及社區（村）防控組發布「疫情防控溫馨提示」，面向外出返鄉人員倡議：若非必要請選擇就地過節，減少疫情感染風險和傳播風險。同時，請按照當地疫情防控政策，盡量減少聚集性活動，做好個人防護，保護好自己。

如你確需返鄉過節，返鄉前，請提前3天向所到的村（社區）、單位或酒店報備，告知出發地、出發時間、到達時間，共同返回人員及交通方式，做好個人防護。抵七星關區時，請主動配合交通卡口做好核酸檢測。若及共同返回人員須落實相關措施，請積極配合「點對點」閉環轉運、居家隔離（監測）、「三天三檢」等。

「疫情防控溫馨提示」指出：當前全國疫情防控形勢複雜嚴峻，省外重慶、四川、雲南等周邊省市疫情仍處於高位波動期，省內貴陽、遵義、黔南州等地疫情呈現出多點散發態勢，市內織金、納雍、威寧等縣相繼發生輸入性病例。隨著團圓節日的來臨，人員流動性增加，跨區域往返流動，接觸人員複雜，感染風險增大。

在此倡議，若非必要請選擇就地過節，減少疫情感染風險和傳播風險。同時，請按照當地疫情防控政策，盡量減少聚集性活動，做好個人防護，保護好自己。如確需返鄉過節，返鄉前，請提前3天向所到的村（社區）、單位或酒店報備，告知出發地、出發時間、到達時間，共同返回人員及交通方式，做好個人防護。抵七星關區時，請主動配合交通卡口做好核酸檢測。若及共同返回人員須落實相關措施，請積極配合「點對點」閉環轉運、居家隔離（監測）。

發給村（居）民的「疫情防控倡議書」表示，正值疫情防控措施優化調整之際，大陸全國疫情防控形勢日趨嚴峻，疫情傳播風險係數不斷增加。為全面鞏固來之不易的疫情防控成果，切實維護你及家人的生命安全和身體健康，請共同參與、共同配合做好以下工作。

一、 密切關注疫情動態。二、自覺做好個人防護。三、主動報告外來人員。四、積極參與志願服務。