目標是隊史第6座世界盃冠軍的「森巴軍團」巴西，在首輪小組賽中以2比0戰勝塞爾維亞，不過當家球星內馬（Neymar）卻在比賽當中受傷提前退場，被拍到右腳踝明顯腫脹一大塊，而回到板凳區的內馬更是忍不住落淚，讓外界非常擔心他的狀況。

Neymar's sprained ankle following Brazil's 2-0 win against Serbia in their World Cup opener 😳



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此戰擔任前腰的內馬遭到塞爾維亞嚴加看管，導致上半場巴西攻勢受到阻礙，面對塞爾維亞的近身肉搏，身經百戰的內馬也吃不消，甚至衣服都快被扯了下來，而比賽進行到第67分鐘，米倫柯維奇（Nikola Milenkovic）一記滑鏟雖然先踢到了球，但內馬卻因此踩在了米倫柯維奇的腳上造成腳翻船。

內馬堅持了10來分鐘後，才示意隊醫入場接受初步檢查，確認了內馬無法再繼續比賽，巴西總教練提特（Tite）立刻換上小將安東尼（Antony）接替。根據推特流出的現場照片，可以看到內馬的腳踝明顯腫脹，接受隊醫冰敷治療時，內馬也拉起球衣掩面哭泣，讓球迷感到相當揪心。

Se o Neymar não se Recuperar e a gente perder a copa põe a culpa nos Idiotas q na maioria vai pra Igreja e tão Desejando o Mal do nosso maior e melhor jogador



Força ney estamos contigo ❤ pic.twitter.com/dHuWOllIcd — PablzX Sccp (@PabloSanxx) November 25, 2022

對於內馬傷勢情況，巴西隊醫證實是右腳踝扭傷，至於會不會影響世界盃出賽，仍需等待24至48小時後才得以評估，而提特則是堅決認為內馬可以繼續出征世界盃，且巴西第2場小組賽是在29日面對瑞士，內馬仍有時間可以療傷。