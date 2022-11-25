九合一大選明天登場，台積電（2330）連日在490元以上震盪，緩步向500元關卡邁進，今（25）日攻堅到498元小漲2元，與500元大關僅一小步之遙，中華電（2412）在ADR激勵下逆勢大漲2元，兩大權值股領軍穩盤，指數雖在14,800點前卻步，但仍屬強勢格局。

台積電今天早盤開低盤，盤中最低來到494元下跌2元，但9點半過後有特定買盤點火，將指數拉升翻紅至498元，與500元整數關卡步步進逼，扮演今天重要穩盤角色；而台積電能否站上500元大關，成市場多頭重要指標。

台股今天除了台積電穩盤之外，中華電ADR昨天大漲1.42％，激勵台股今天開盤後，中華電股價就盤堅而上，盤中一度來到112元上漲2元。

九合一大選明天登場，除了上述台積電及中華電二檔具有重要政策指標股領頭穩盤之外，台塑、華新麗華、長榮、裕隆等集團股，以及金控股等都有穩健表現。