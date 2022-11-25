侯友宜調，他相信他跟市府團隊跟市民「黏牢牢」，就會不斷地超越昨天的新北市。（李奇叡攝）

侯友宜表示，無論他走到哪個地方，許多市民都對他比「YA」。（李奇叡攝）

百里侯決戰就在明天，新北市長侯友宜今早前往新店建國市場掃街拜票，外界好奇他策略是否以陸戰為主。侯友宜並未正面回應問題，僅強調，他相信他跟市府團隊跟市民「黏牢牢」，就會不斷地超越昨天的新北市。

侯友宜受訪時說，只要努力好好做事，他相信自己跟新北市府的團隊跟新北市民們黏牢牢，就會不斷地超越昨天的新北市，明天的新北市一定會比今天更好，「所以我相信我們用一種正向積極，好好做事情的精神，就會不斷超越新北市的大發展」。

侯友宜表示，這段時間不只是車掃，而且到菜市場拜票，充滿著所有市民朋友給他的感動，無論他走到哪個地方，許多市民都對他比「YA」，尤其看到了市民不管在店裡面打招呼，或是從馬路邊衝出來加油，都讓他知道「好好做事」確實給市民帶來感受。

侯友宜說，團隊願意更加地積極認真，讓新北市會更好，這是他一向的態度，也是市民朋友給他最大的鼓舞力量，他會帶著這樣的力量往前走，「謝謝大家風雨中依然用這樣的熱情，讓我充滿著機會跟希望，用健康快樂的心態，給城市帶來更好的未來」。

至於侯友宜與林佳龍選前之夜地點距離甚近，侯友宜則重申「新北市的市民非常有智慧」，他認為，自己在競選的過程當中，都用一種健康、快樂、開心的心情，帶給新北市一個充滿希望的未來，也用好的政見擘畫他的2030願景，跟市民一起分享。

侯友宜說，未來新北市會如同國際大都市般崛起，進而帶動整個北台灣，變得更好，所以他相信用這樣一個正向積極的態度去面對選前之夜，只要大家都能夠開心地好好地把這場選舉過完，用這樣一個心情，相信大家都是快樂、良性的競爭。