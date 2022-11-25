演藝、管理界深受肯定！陳亞蘭感性：我不只是演藝人員，也可是專業經理人。（欣湉國際提供）

陳亞蘭（前排右3）回母校臺師大GF-ENBA與在校學弟妹分享歌仔戲傳承歷程。（欣湉國際提供）

金鐘視帝陳亞蘭繼以電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》榮獲本屆金鐘獎最佳男主角後，今（25日）獲得《經理人月刊》評選2022年台灣百大最有價值MVP經理人殊榮，顯示她在演藝界與管理界都深受肯定，陳亞蘭獲獎後謝謝主辦單位和各位評審，她說：「謝謝肯定我在螢光幕前和幕後的努力，也一字一字地詳閱我那份超過一萬字的報名表。知道我在2021年到2022年期間，如何不受疫情影響，如期完成《嘉慶君遊臺灣》電視歌仔戲的製作、拍攝、播出和宣傳。」她也感謝臺師大GF-EMBA的師長鼓勵她參與報名，「讓我知道陳亞蘭，不只是一位演藝人員，也可以是一位專業經理人。」

台灣百大最有價值MVP經理人獎項肯定陳亞蘭在《嘉慶君遊臺灣》於台視播出期間，行銷創新上以「集郵眾神」環台走透透方式，獲眾神明加持，以及「五分鐘學歌仔戲」Podcast，讓觀眾可以在播映後聆聽優美的歌仔戲曲調，尤其是在視覺效果上，不但結合電腦動畫，還加入動漫元素，讓劇情增添趣味感，一舉讓30集累計觀看人次達1500萬，不但收視率破1，主要收視群為25到39歲女性，成功吸引年輕觀眾，在這個步調快速的年代裡，為歌仔戲找回觀眾，陳亞蘭在守成與創新之間的拿捏，下了頗多功夫。

陳亞蘭形容今年是自己出頭天的一年，她7月完成碩士論文，自臺師大GF-EMBA畢業，10月獲得金鐘獎殊榮，11月再獲台灣百大最有價值MVP經理人獎項肯定，她日前回母校台師大演講，堅定不移想要傳承台灣傳統文化的精神，感染了現場學弟妹數度哽咽，陳亞蘭透露，曾在入圍後受到許多質疑，「她是女的，為什麼可以入圍？」對此她分享：「一個女生要演男的真的很不容易，尤其要對女生放電，更要放電於無形，要讓女生愛上女生，那更是最高境界。」尤其她做事向來腳踏實地用心耕耘，「我從小就在劇團每天練習跑圓場、練功夫，比男生還像男生。」

陳亞蘭有著終生致力「歌仔戲文化永續傳承」的決心，以及持續在各界各地傳遞歌仔戲「忠孝節義」的正能量，她將電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》IP化，宣布將叫好叫座的《嘉慶君遊臺灣》搬上劇場殿堂，邀請同樣入圍金鐘視帝的郭子乾出演，金獎導演葉天倫執導，強強聯手於明年2月25、26日在國父紀念館首演，她感性說這是睽違四年後的登台演出，「下一次再登台，不知道什麼時候，盼戲迷把握每一次演出時光，購票進劇場觀賞。」

《嘉慶君遊臺灣》舞台劇版將於明年2月25、26日在國父紀念館首演，早鳥購票88折，售票請洽udn售票網。