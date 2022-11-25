汪小菲與大S近日因為生活費問題掀起戰火，讓他氣到揚言要將床墊燒毀處理，不過隨後賈永婕發文證實燒毀的並非價值千萬的床墊，更強調「業者沒有賣出千萬名床給汪小菲」，對此，大S 稍早轉發賈永婕貼文，不過卻隻字未提，網友見狀也都紛紛留言為她打氣。

大S轉發賈永婕發文。（圖／翻攝自大S 徐熙媛臉書）

汪小菲日前因被大S提告，暴走在微博連發11篇文章，其中留言提到：「你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費！」暗批再婚後具俊曄依舊使用他過去是一家之主時買的床墊。張蘭後來在直播中力挺兒子，讚汪小菲是好好先生，過去為了大S睡眠品質，找了世界頂級大牌訂製床墊，根據大S的脊椎量身訂製了天價床墊，要價約200多萬元，但未透露是人民幣或台幣。

對此，張蘭不忘酸：「左試右試浪費了10個床墊，最後給妳換上，妳捨得丟嗎？」，引來網友以此價格推測應該是瑞典皇室御用品牌Hastens的頂級床款Vividus，有「床墊界勞斯萊斯」封號，隨即掀起床墊之亂，不久後，大S便請人將床墊送到S Hotel歸還，飯店依循廢棄物處理標準，花了1萬5千元台幣在眾多媒體眼前將床墊支解回收。

然而，大S和汪小菲躺過床墊曝光後，網友依圖片發現，該床墊並非傳說中的千萬床墊，實際上是市價10萬的英國品牌，引來「狸貓換太子」疑雲，還有人稱是大S暗留千萬床墊，對此，大S經紀人無奈說：「送去的就是大家關心的那張床，熙媛（大S）對床的品牌、價值從不在意，這張床當初也不是她買的，自然不會知道品牌！」但似乎無法減輕外界的誤解，昨賈永婕見義勇為，連絡上千萬床墊品牌的公司人員，對方無奈表示查證後應該沒有，接著又發表聲明，強調：「海絲騰對於客戶隱私絕對是最高的宗旨，所以不會對於客戶是否採購有任何的評論，一切皆是媒體自行揣測」。

賈永婕表示為了再次得到品牌方回覆，事後再打2通電話過去，只不過皆未得到對方回應，接著透露事後孩子們哀嚎表示：「媽媽妳為什麼要這樣，你知道會燒到你嗎？」對此，她則是強調：「孩子們：我沒想那麼多耶！如果可以證實一件事情的真相，也可以幫助朋友，媽媽選擇真相與朋友，今天我的手機滿滿的電量喔」，不過如今已經將此貼文刪除。

大S轉發賈永婕貼文雖然隻字未提，不過仍湧入大批網友留言打氣：「相信妳值得更好的對待，做對的事情，只有支持」、「離婚是對的，母子情緒都有問題如何相處？如何教育小孩」、「謠言止於智者，事實勝於雄辯，加油」、「我們相信的是理性分析，而不是情緒性的情結」。