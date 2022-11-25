立委楊瓊瓔25日邀集各單位協調後，爭取自來水公司斥資3365萬元，汰換近3870公尺輸水管線，受益戶數將超過430戶。(陳世宗攝)

台中市后里區成功路、圳寮路沿線居民，長久飽受水壓不足和輸水管老舊及管徑小等問題，向民代陳情希能協助解決民生用水問題。立委楊瓊瓔25日邀集各單位協調後，爭取自來水公司斥資3365萬元汰換近3870公尺輸水管線，預計明年5月施工，工期需120工作天，受益戶數將超過430戶。

立委楊瓊瓔25日邀集自來水公司第四區管理處長王亮中、市議員陳本添及后里區長賴同一，和厚里里、義里里、后里里等里長一起召開協調會，研究解決后里區成功路、圳寮路等，沿線居民長久飽受困擾的飲水問題。

義里里林東成里長指出，后里區圳寮路一帶，自來水管線使用年限超過30年，塑膠材質管線面對水管壓力、車輛輾壓等問題，時常因停水、復水後，無法承受壓力導致爆管等問題，影響民眾用水品質。后里里楊春明里長說，管線老舊，爆管維修頻率高，停水後住戶常常會馬達燒壞影響店家做生意。

后里區長賴同一表示，老舊自來水管線常有漏水、水壓不穩等問題，若一不小心發生爆管易造成路面下陷，危及往來車輛，用水戶也會受到影響。為使供水穩定改善水質，汰換管線作業在經費容許下應持續進行，確保民眾用水品質。

自來水公司第四區管理處長王亮中說，明年度后里區成功路及圳寮路周邊汰換總長3870公尺的管線，工程經費約3365萬元，預計明年5月進場施作，約120工作天可完成。未來施工期間交通難免影響，將與當地里長及居民溝通找出影響最小方式，新管線使用年限至少40年以上。

楊瓊瓔強調，后里里、厚里里、墩東里及義里里近幾年來增加很多住戶，用水端常發生水壓不足現象，讓民眾生活用水品質受到影響，全面汰換老舊管線後可提升整個里內用水的水質與用水需求量；該區域自來水管線，將更換為石墨鑄鐵管可改善民生用水的水質、水壓，並降低漏水率等問題，將可嘉惠430戶以上。