選前1天，民進黨新竹市長候選人沈慧虹在蔡英文總統的站台力挺下，於長和宮舉辦選前最後1場造勢大會，會後被問及對自己選情有沒有信心？沈慧虹表示，不僅對自己選情有信心，更重要的是對新竹人有絕對信心。

沈慧虹說，新竹市民的特色與個性就是冷靜、理性，在所有的選擇當中，他們最終還是會選擇適合這座城市、適合自己的家的人當市長，剩下不到12小時的時間，她會把握每1分鐘，好好的去拉票、固票，也拜託大家幫沈慧虹把票「顧條條」，今天晚上不要焦躁，好好睡覺，明天一家人一起去投下自己心中神聖的一票。

針對，昨天新竹市區有輛宣傳車，上頭是蔣萬安與高虹安的宣傳，沈慧虹則表示，這件事很奇怪，因為據說好像沒有人承認誰出資做的，如果沒人承認，那究竟為什麼會出現，蔣萬安與高虹安的團隊中，一定有人在說謊。

此外，藍白在選前尾聲都在打棒球場，柯文哲也在說新竹市有土地的問題，沈慧虹則指出，如果大家都已厭倦了這種負面、造謠、無中生有的事情，就請大家用自己手中的選票，來終結這些選舉造謠、抹黑與奧步。

沈慧虹說，選前最後半天，她會繼續努力拉票，馬上就要再上光榮車隊作全市大掃街，也拜託大家回去打電話幫忙拉票，如果有親友還不認識她的，沈慧虹的政見網站都還在，可以上去看看她的政見，只有她才能守護新竹這座城市。

另，今晚6點在競選總部還有選前之夜大遊行，要從總部出發，繞行市區，請大家一起來光榮黃大遊行，守護新竹市。