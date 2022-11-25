天氣轉涼，蛇往溫暖的地方鑽。一名男網友拆網購包裹，拿出褲子險被嚇死，因為上面竟然掛著一條深色的小蛇，而小蛇被甩到地面上以後，還活潑的到處爬行，讓他看得膽戰心驚。恐怖影片曝光後，也吸引了2千多人朝聖，不少人嚇歪直呼好可怕。

一名男網友在臉書社團《爆料公社》上發文表示，最近網購了一些衣服回家，拆包裹拆到一半，突然有事情要忙，就先把拆到一半的包裹扔在地上，回來要整理箱子裡面的衣物，拿出一條褲子卻發現上面竟然掛著一隻小蛇，讓他當場嚇歪。

男網友指出，他住在人口密集的透天頂樓，離家裡最近的田大約在幾百公尺以外，因此小蛇從外面一路爬到他家裡，然後鑽進箱子裡面的機率其實很低，雖然也有可能是從下水道或是馬桶爬上來的，但還是要呼籲大家拆包裹的時候務必要小心。

恐怖畫面引起網友討論，「這也太可怕了」、「好扯」、「店家很佛，送了真蛇皮的禮物」、「哇勒，看完以後網購會有陰影」、「活生生的小蛇竄出來真的會被嚇死，雖然真的很小，但好可怕」、「買家表示：驚不驚喜？意不意外？」