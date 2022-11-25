新北市長侯友宜今對此表示，歡迎大家有空多了解新北，常常來新北走走，希望大家認真努力，好好地了解新北。（李奇叡攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍昨將塭仔圳說成「五股、蘆洲」，但實際範圍位於新莊、泰山，地理位置完全錯誤。新北市長侯友宜今對此表示，歡迎大家有空多了解新北，常常來新北走走，希望大家認真努力，好好地了解新北。

林佳龍昨前往五股掃街，受訪時本要批評侯市府為了塭仔圳的開發，在沒有配套、輔導的情況下，就將工廠、住家趕走，卻將塭仔圳說成「五股、蘆洲」，但塭仔圳的範圍位於新莊、泰山，一席話反而造成反效果。

侯友宜今天前往新店建國市場掃街時，被問到相關問題，他說，新北市就是台灣的縮影，尤其中心點在塭仔圳，在五股夏綠地，在泰山楓江。而市府不斷地讓五股夏綠地成長，也改變了50年不變的塭仔圳，其實這就是市府所推動、很重要的「國際化」，要打造大都市的門面，相信每個市民都知道也都了解。

侯友宜表示，歡迎大家有空多了解新北，常常來新北走走，了解對新北的相關環境，因為多走走，多了解，就會喜歡上它，「新北的環境很大，希望大家認真努力，好好地了解新北」。