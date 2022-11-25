民進黨嘉義縣長候選人翁章梁鎖定朴子市、太保市為回防重點區，與國嘉隊候選人卯足全力車隊掃街。（翁章梁競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏上午在竹崎鄉、新港鄉等地車隊掃街。（王育敏競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏上午在竹崎鄉、新港鄉等地車隊掃街，對選情展露信心。（王育敏競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

投票倒數24小時，民進黨嘉義縣長候選人翁章梁鎖定朴子市、太保市為回防重點區，與國家隊候選人卯足全力車隊掃街，盼鄉親幫忙顧票、拉票，要以團結力量，衝出最高票，而國民黨嘉義縣長候選人王育敏上午在竹崎鄉、新港鄉等地車隊掃街，表示多日掃街讓她感受到鄉親想要改變的決心，會全力衝刺，贏得最後勝選。

翁章梁說，選舉最後1天，進入最後衝刺，特別到朴子和太保，為候選人爭取選民的認同，拜託大家拉票、顧票，衝出最高票，今上午陪同的議員候選人陳怡岳是副議長，是農工大縣的議會推手，懇請鄉親支持，繼續合作。

至於朴子市長候選人涂建軒，翁章梁說，他是新人，所以戰得很辛苦，但涂是優秀人才，且有心從事公共事務，應給他機會予以栽培，拜託鄉親給他機會，稱讚涂建軒是與翁章梁合作最好的人選，另也強調，太保市長候選人戴光宗始終腳踏實地拜票，並提出新太保願景來爭取支持，堅持不用仇恨選舉，希望鄉親全力支持。

王育敏今白天在竹崎鄉、番路鄉、新港鄉車隊掃街，晚上與黨籍民雄鄉長候選人林于玲等候選人一同歡樂遊行嘉年華踩街，王育敏說，她最近持續掃街拜票，感受到鄉親想要改變的決心，會全力衝刺，贏得最後勝選。