美國前總統川普在共和黨內頗具影響力，但有一小群人從未挺他。11月期中選舉結束後，這群人陣容愈來愈壯大，其中包括一些不認為川普有能力再帶領共和黨勝選的人。

法新社報導，多數共和黨人原本支持川普，只要川普主張減稅、任命保守派法官，最重要的是贏得選舉，他們願意對他譁眾取寵的行為視而不見。

但共和黨在這次期中選舉表現不如人意，愈來愈多共和黨政治人物歸罪於川普。

反對川普的共和黨人曾自稱「絕不支持川普的人」（Never Trumper）。如今這個有更多生力軍加入的新團體樂於被稱為「絕不再支持川普的人」（Never Again Trumper），而且他們的勢力可能還不小。

發明這個新詞的人是共和黨上一任聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）。

他接受美國廣播公司（ABC）訪問時說：「我為稅務改革、放鬆管制和刑事司法改革等成就而自豪。我真的很為我們任命的法官感到熱血沸騰，不只是最高法院大法官，而是整個司法界。但我絕不會再挺川普。為什麼？因為我想打贏選戰，跟川普綁做伙我們卻輸。這在2018年、2020年和現在的2022年都顯而易見。」

在2018年民主黨人奪回眾議院、裴洛西（Nancy Pelosi）成為眾院議長以及2020年民主黨籍的拜登當選總統的過程中，這些從不支持川普的共和黨人「功不可沒」。

但他們在共和黨內被視為叛徒，在愈來愈民粹的運動中，與喧囂、造反的方針漸行漸遠，難以發揮影響力。

作為政黨機器一分子，「絕不支持川普的人」並非只在一旁發牢騷的「覺醒共和黨人」，而是能左右共和黨未來方向的有力聲音。

這群人之中，有州長、川普政府的前官員和現任國會議員，或許不可免還有一些被視為可能的重要領袖人物。

佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）不僅是共和黨新星，也是目前川普爭取2024年總統候選人提名的勁敵。值得注意的是，迪尚特對川普未置一詞，卻默默在民意調查中拉近兩人間的差距。

哈佛大學美國政治研究中心與哈瑞斯民意調查（Harvard CAPS/Harris Poll）的最新研究發現，多數受訪者認為，今年期中選舉，川普輸得最慘，而高票連任州長的迪尚特是最大贏家。

共同負責這項民調的潘恩（Mark Penn）告訴美國「國會山莊報」（The Hill）：「迪尚特連月來聲勢不斷上漲，現在明顯威脅到川普。如果他們兩人都角逐，會是一場激烈競爭，且川普很可能敗陣。」

川普執政時期的官員克里斯蒂（Chris Christie）、蓬佩奧（Mike Pompeo）和海利（Nikki Haley）近期紛紛與川普保持距離；克里斯蒂還抱怨，川普的自我中心主義害得共和黨人「不停地輸、輸個沒完」。

迪尚特崛起，令更多人猜測川普很可能在黨內初選落敗的情況下逕自參選，而這對共和黨恐怕是災難。

在川普執政時期擔任司法部長的巴爾（Bill Barr）接受「紐約郵報」（New York Post）訪問時說：「除非黨內其他人都依著他，否則他會魚死網破，帶著『他的人馬』出走共和黨。」

馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）在期中選舉後告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「基本上這是連續第3場川普害我們輸的選戰，3個好球就該三振出局了。」

他還說：「精神錯亂的定義就是反覆做同一件事還期待出現不同結果，川普一直說『我們會贏很多，贏到麻木』。而我是輸怕了。我是說，這全拜他所作所為之賜。」（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1111125