有音樂祭女王之稱的DJ圓圓，平常主持大大小小的活動非常忙碌，曾許願「一年一單曲」的她依舊馬不停蹄在2022年底前推出她今年的全新動感單曲〈Pasión〉，更破天荒邀來奧運金牌羽球選手王齊麟首度獻聲一同演唱，連她自己都大呼不可思議，對於這次的男女合唱太驚喜了！也希望這首正能量爆棚的歌曲能夠繼續讓大家High起來！

Pasión在 西班牙文中代表的是「熱情」之意 ，找來「火星音樂」新銳唱作人艾瑞製作 ，由圓圓親自参與填詞，這首歌更承襲圓圓喜愛動感的拉丁風格，熱鬧華麗曲風，搭配上世足熱潮，圓意圖勇闖各大運動賽事表演，而且能搭檔奧運金牌選手王齊麟一起演唱，更凸顯出運動帶來的熱血，圓圓更笑鬧喊話：「很適合搭配世足賽服用唷！」

DJ圓圓在今日正式上線她的個人第六首單曲〈Pasión〉，MV也在杰思國際娛樂頻道上線！圓圓找來近來人氣爆棚的東京奧運羽球金牌王齊麟來合作，提到這破天荒的合作 契機，兩人會認識是因為在前陣子的桃園鐵玫瑰音樂節上碰見 ，圓圓是活動主持人，王齊麟那時擔任表演藝人理想混蛋的幫唱嘉賓 ，當時對王齊麟的好歌喉就有了深刻印象 ，更在心中先埋下未來可能合作的種子。後來在某次的唱片會議，圓圓聽完音樂製作人艾瑞給的〈Pasión〉 Demo 後，她竟然第一個想到的人就是他，馬上想到這首歌或許有男生加入合唱會有更棒的火花，於是圓圓隨即熱情用一通電話邀約 ，沒想到王齊麟也是快速答應，便促成了〈Pasión〉 的合作！

奧運金牌王齊麟豪不吝嗇的獻出他的好聲音，除了他的溫暖聲線在這首歌曲中相當突出，沒想到他的高效率也是讓大家讚不絕口！原本以為是運動選手的他需要花比較多時間在錄音上，沒想到王齊麟進錄音室配唱時，竟只花費原設定的一半時間就完成了，讓眾人直呼：「果然是奧運金牌！做什麼都是高效率！」圓圓更表示這次跟王齊麟的合作，是他們全家人最開心的一次，平常不關心她唱什麼歌的家人，竟在這次合作中不斷詢問合作進度，讓圓圓自嘲說：「這次的合作也是我們全家人都開心的一次，有一種光宗耀祖的感覺！」笑壞眾人。

愛唱歌的王齊麟於今年五月發行自己的第一張單曲「風箏」，讓所有球迷們驚豔不已，紛紛稱讚他又會打球又會唱歌，他也常開玩笑說，唱歌才是他的本職，打球其實是副業，對於早已習慣在國際賽場上成為眾人焦點的他，前一陣子在桃園鐵玫瑰音樂節上是第一次在萬人面前演唱，那次的經驗讓王齊麟覺得比打奧運還緊張，但他也認為打球和唱歌都是自己的興趣，本來就完全不衝突，在世界各地征戰的旅途中也都是靠著音樂來放鬆自己的心情，這次收到DJ圓圓的邀請時原先有些驚訝，因為和DJ圓圓只有一面之緣，王齊麟知道DJ圓圓的歌曲都很正能量，能帶來很多共鳴，只是會擔心自己沒有嘗試過拉丁曲風，但完成錄製後自己覺得感覺還不錯，也請球迷歌迷們來為他打分數。

由於圓圓11月份起加入了PLG籃球聯盟中場主持人的身分，她透露即將在12/3在高雄鳳山體育館的【17直播-鋼鐵人主場】和王齊麟合體進行這首歌〈Pasión〉的首唱，也是王齊麟首度在千人面前唱快歌，令人相當期待！圓圓和其麟也表示這首歌正能量的打氣歌詞，期望在現在的後疫情時代為大家帶來ㄧ股暖流！