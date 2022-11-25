2023全國運動會將於明年10月21日至26日於台南市盛大展開，台南市政府今也宣布，2023全運會的大會官方網站及粉絲專頁25日正式啟用，「東道主」市長黃偉哲邀全民一起瘋運動、追全運。

黃偉哲表示，全國運動會每2年舉辦1次，以亞奧運競賽種類為主軸，為國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會，台南睽違16年再度承辦全運會，以「辦喜事」心情進行各項籌備工作，屆時，也邀請全國民眾屆時一起來台南吃美食、遊古蹟、為選手加油。

同時，即日起也於各網路平台包括官網、臉書、Instagram及YOUTUBE等多元行銷宣傳管道，廣為宣傳，不定期更新各項賽會最新消息，

體育局長陳良乾表示，賽會官方網站提供許多賽會資訊及服務，也提供相關活動LIVE直播連結，未來還將透過產官學合作方式，與體育署及大專校院運動傳播相關科系，共同攜手辦理賽事直播及典禮活動轉播等服務，盼吸引多元族群關注這項運動賽事。

此外，為提升民眾對賽會參與程度，將推出系列粉絲互動活動，透過臉書、IG及YOUTUBE等平台，介紹台南市在地運動選手、提供各類賽事訊息、運動主題影音資訊等服務。

體育局指出，大會官方網站及粉絲專頁除提供各項最新消息、競賽資訊及賽事轉播，也提供許多台南在地美食推薦、藝文展演活動及觀光遊程，粉專曝光首日也推出第1波互動送禮活動。民眾只要在11月底前至各平台搜尋「112年全國運動會在臺南」，詳細活動辦法均在置頂貼文底下說明，動動手指按讚留言、標記好友，即有機會獲得限量賽事精美小禮，歡迎全民一起挺選手、挺全運。