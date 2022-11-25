歐盟司法事務主管Didier Reynders周四指出，對於推特(Twitter)關閉布魯塞爾辦公室，以及裁員數千名員工感到擔憂，擔心該公司是否能夠遵守歐盟有關線上非法內容的嚴厲規定。

歐盟執委會一名官員說，Reynders在都柏林會見了推特在歐洲總部的代表，並要求該公司提出澄清。

推特代表重申了公司全面遵守歐盟規定的承諾。Reynders要求央承諾化為具體行動。

2024年2月起將生效的新規定《數位服務法》要求線上平台加大對網路非法內容的監管力道，否則就可能面臨相當於年度全球營收6%的罰款。

Reynders還警告推特和其它科技公司，應採取更多措施，打擊線上仇恨言論。此前最新數據顯示，這些公司今年刪除的內容比往年較少。

自從馬斯克(Elon Musk)上個月收購推特之後，該公司已經開除數名高層，進行大量裁員，大約半數員工、約3700人遭解雇，超過1000名提出離職。