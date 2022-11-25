「桃園機場園區就業專區」提供徵才訊息，民眾可依自身需求搜尋。（桃機公司提供／陳祐誠傳真）

桃園國際機場公司今公布今年10月份營運數據，客運量達67.1萬人次，較去年同期6.9萬人次大幅成長870%，「人潮回流了」。但遭受疫情衝擊的人力缺口未馬上銜接，導致服務量能不足，甚至呈現真空。桃機公司於官方網站設置「桃園機場園區就業專區」，包括航空、地勤、飛機修護、空運倉儲、免稅店等徵才訊息，瘋狂搶人。

桃機公司指出，客運量明顯回升，今年1至10月份客運量271萬人次，較去年同期增加262%，連9月回升；近期單日旅客量約3.5萬人次，11月20日更一舉突破4萬人次，創解封以來單日新高。

桃機公司預估，今年全年度可達400至450萬人次；航機起降9516架次，比去年同期少2.6%；貨運量則是20.4萬公噸，比去年同期少16.04%。

就業專區目前有中華航空、長榮航空、長榮航勤、長榮空運倉儲、長榮航太、桃園航勤、台灣虎航、采盟、防檢局新竹分局、兆豐銀行、佳的星、昇恆昌等12個單位提供職缺。