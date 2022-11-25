據澎湃新聞22日報導，日前，多名網友在社交平台發帖稱雲南曲靖20萬人的健康碼被賦黃碼，曲靖市政務熱線證實了這個說法，「經過和曲靖疫情指揮部溝通，本月本次賦黃碼人員約為20萬，數據量大，涉及面廣。」黃碼轉陰的條件是5天5檢。陸媒「紅陽財經」踢爆，11月14日，曲靖盤古醫學檢驗實驗室有限責任公司成立。其註冊資本1000萬元（人民幣，下同），法定代表人為彭紀華。

報導稱，「20萬人黃碼」背後是一筆大生意，核酸企業的好日子還在繼續。20萬人，5天5檢，以混檢5元每人計算，5天合計500萬元。按照公開數據，曲靖市常住人口617萬人，即使每人每年只檢1次，合計3085萬元。當然，你應該乘以10，或者50，那是3億，或者15億。

報導稱，在2020年中國爆發疫情後具備核酸檢測的能力的醫療機構只有不到5000家，技術人員為3.8萬，日檢測能力為484萬，但到了2022年，中國的核酸檢測機構暴增163％，達到了1.3萬家，檢測人員壯大到了10多萬。

報導質疑，本次雲南曲靖20萬人被賦黃碼，曲靖盤古醫學檢驗實驗室有限責任公司成立時間剛剛好，而這家公司到底什麼來頭？

報導稱，曲靖盤古醫學檢驗實驗室有限責任公司法定代表人彭紀華，並未持有股份，彭紀華同時是昆明盤谷醫學檢驗實驗室有限公司法定代表人。昆明盤谷醫學檢驗實驗室有限公司大股東為雲南梅里華圖醫療產業投資有限公司。

報導稱，雲南梅里華圖醫療產業投資有限公司成立於2013年04月25日，註冊資本為2200萬元人民幣，法定代表人為時春梅，此人同時是雲南梅里華圖醫療產業投資有限公司大股東、實際控制人、最終受益人，持股60％。另一最終受益人為鞏振立，持股40％，鞏振立是國藥集團雲南醫療器械有限公司總經理。巧合的是，時春梅也擔任國藥集團雲南醫療器械有限公司高管，任副董事長。

報導點出問題關鍵，「國藥集團雲南醫療器械有限公司是國有控股，國有控股企業是不是國企？國企高管能出資開公司嗎？」根據相關規定：不能。