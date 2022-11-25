外交部「第29期外交遠朋英語班」昨天舉辦結訓典禮及午宴，聖露西亞總理辦公室資深顧問Michael Willius代表學員致詞，肯定我國在科技領域的成就、國際貿易的出色表現及對永續發展的堅定承諾，並特別感謝我國政府及人民多年來對友邦的援助及提供技術合作，未來也將盡力促進雙邊關係與情誼。

外交部常務次長俞大㵢致詞表示，外交部開設此課程，旨在與友邦及理念相近國家分享台灣在經濟、教育、科技、社會及文化等方面的發展經驗，以及我國在國際層面的挑戰，讓學員得以親身見證及體驗，相信返國後也將廣為分享在台灣的所見所聞。

俞大㵢指出，台灣與友邦的情誼是建立在自由和民主的共同價值觀上，感謝友邦在國際社會為台灣仗義執言，台海情勢的和平及穩定對區域安全極為重要，希望友邦持續支持民主台灣，一起捍衛自由民主價值及維護國際和平。

「第29期外交遠朋英語班」7名學員來自中美洲及加勒比海地區5國友邦，於今年11月17日抵台，在進行為期7天的訪問後，於11月24日結束行程離台。