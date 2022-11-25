選前倒數，橋檢再查獲2起現金買票案！高雄市某區代表候選人涉嫌透過樁腳，以每票現金3000元行賄選民，要求對方投票支持；另某里長候選人樁腳涉嫌以每票現金1300元行賄選民，要求對方投票支持，2案違反選罷法涉嫌重大，惟無羈押之必要，檢方分別諭知6萬、4萬、1萬元交保。
橋頭地檢署檢察官指揮警方，偵辦高雄市某區民代表候選人違反公職人員選舉罷免法案件，經執行搜索並通知相關涉案人到案，檢方訊問後，認被告區民代表候選人涉嫌透過樁腳以每票新台幣3000元代價，向多位選民要求投票支持他，其犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，諭知候選人及其樁腳各以新台幣6萬及4萬元交保。
另橋檢檢察官昨日指揮警方偵辦高雄市某里長候選人樁腳違反公職人員選舉罷免法案件，經通知相關涉案人到案，檢方訊問後，認被告樁腳涉嫌以每票新台幣1300元代價向多數選民要求投票支持某里長候選人，其犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，諭知交保1萬元。
九合一選舉高雄市候選人樁腳交保
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