捷克政府日前公布捷文版印太戰略政策架構文件，陳述捷克與印太國家的合作願景，並表示將深化與台灣等印太地區民主夥伴的合作往來，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

捷克印太戰略架構文件提及，捷克在印太地區有諸多理念相近國家，共享自由、民主及人權價值，將持續關注台海局勢及南海與東海等地緣政治與安全議題；捷克支持自由開放的印太地區，並關切印太區域秩序遭受破壞的情形，同時將中國定義為印太地區的制度性對手。文件同時強調，捷克將在以規則為基礎的國際秩序上，與理念相近國家發展雙邊關係，並將台灣視為未來印太政策主要夥伴。

外交部指出，捷克政府在戰略文件中引述今年1月公布的「政府施政綱領」(Policy Statement of the Government)，延續「將進一步深化與台灣等印太民主夥伴合作」的基調，更強調「加強與台灣和該地區其他夥伴的關係符合捷克利益」，明確將台灣定位為捷克在印太地區的主要合作對象，充分展現對台捷關係的高度重視。

外交部強調，台灣與捷克是理念相近夥伴，雙方在自由民主共享的價值基礎上發展全面合作夥伴關係，共同對抗威權主義擴張。外交部歡迎捷克政府高度關注印太地區的情勢，以及重視深化台捷友好關係。台灣也將持續與捷克等理念相近夥伴深化各領域合作，共同維護印太地區的自由開放與和平穩定。