汪小菲近日因與大S支付生活費事件鬧得滿城風雨，今(25日)再度發文表示收到通知台灣法院裁定，只見內容寫道：「裁准同意您在提供擔保金162萬5千元（港幣）（約641萬元台幣）後，就停止大S聲請的強制執行程序」，最後更在文末強調：「我也不想和他們扯了」，稱想讓此事落幕，但又使出回馬槍批大S「原來你們2018年就搞一起了」。

汪小菲發文透露收到法院裁定。(圖/汪小菲微博)

對此數字，汪小菲稍早回嗆這點數字不會傷害他的財力，「這個數字算個屁，我有能力掙就能照顧好這個家，但你能不能讓一個人萎縮玩藝（意）兒給我出去。一周後你跟我簽了個補充協議讓我給錢不讓我回我買的松勇路那個家，我當時還奇怪呢，原來你們2018年就搞一起了，我不想會去，我都替我丟人。」而眼尖網友發現，汪小菲這篇文編輯過多次，其中一句又提到小S，「以你們的性格，你妹那逼逼勁兒早捶我了。她再蹦噠？蹦吧」。

汪小菲疑酸大S和具俊曄2018年就搭上線。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲和大S近日迎來離婚一周年，未料日前卻傳出汪小菲因從3月起未再支付家用，違反離婚協議，進而被大S告上法院，汪小菲第一時間坦率認了，並表示是因為前妻再婚，他不願再替家裡付生活費和電費，並曬出支付表格，聲稱從去年起陸續給了大S四千多萬台幣。

汪小菲多次重新編輯發文。（圖／翻攝自汪小菲微博）

對此，大S昨首度發表聲明，強調明細表不是她列的，她也沒有如對方所說收到4千萬，「但每個月會收到一百萬元台幣，是做為身心受創的補償」，兩人後來達成20萬家裡開銷的協議，汪小菲都有按時付錢，這次所欠的錢，是因為汪小菲拉黑封鎖大S，她才無法第一時間提醒對方，而兩人官司的協議稍早出爐，汪小菲被同意提供擔保金162萬5千元港幣後，並可停止強制執行查封部分資產程序，名下資產重獲自由。