有效利用鐵路高架化後釋出的空間，同時提升民眾休憩環境，台中市政府使用舊鐵道騰空用地打造21.7公里長的綠空廊道，並規畫自行車專用橋梁串聯，其中豐原區圓環東路自行車跨橋日前開工，另潭子74號橋下的環中東路自行車跨橋則持續爭取中央經費補助。

建設局指出，台中鐵路高架化後規畫的綠空廊道，起點為豐原站、南至大慶站，中間跨越6個行政區，是全市最具特色、使用率相當高的自行車道，且能串聯旱溪、潭雅神綠園道、東豐綠廊等多個自行車道，是台中市民遊憩、旅遊及騎鐵馬的好去處。

為提升民眾騎乘安全性，市府積極規畫自行車專用橋梁串聯，建設局長陳大田表示，綠空廊道在豐原圓環東路（台3線）、潭子區環中東路分別有兩處寬約30公尺的路口，民眾騎自行車經過較不便利，且容易衍生危險，市府暫時畫設自行車標線引導車友們通過。

陳大田指出，為降低潛在交通風險，同時減少民眾繞行、增加交通負擔，市府規畫在圓環東路、綠空廊道的斷點路口闢建自行車跨橋，該路段長約190公尺、總經費5694萬元，今年9月開工，預計明年7月底完工。

另潭子區74號橋下環中東路的自行車跨橋長約375公尺，預估經費約7500萬，建設局強調，目前正爭取交通部公路總局「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」2000萬元經費，其餘款項由市府自籌。透過跨橋串聯綠空廊道自行車道，可提升公路騎乘安全，並串聯周邊景點動線，讓民眾深度探索在地歷史與人文風情。