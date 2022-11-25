全球矚目的2022世界盃足球賽正在卡達開打，作為史上投入經費最高的一屆賽事，由微星科技（2377）旗下團隊研發推出的智慧球場商業服務解決方案，也被採用、導入於賽場上的觀眾席中，讓現場球迷在座位上即可享受所有的VIP級觀賽服務，包括球賽直播、精彩重播、座位點餐、線上購物、明星球員票選、場內即時互動，及廣告服務等等。

微星旗下車用電子品牌FUNTORO自主研發推出的智慧球場商業服務解決方案，曾在2018年的Computex Best Choice獎項榮獲Enterprise Application類別獎項，並於2019年UEFA Super Cup賽事中，首次導入於歐洲Besiktas -Vodafone Park比賽場地。此回再獲世界盃足球賽認可並導入Al humama Stadium球場，也說明了這套系統不論在設計、品質、穩定性均通過國際最高等級職業運動競技殿堂的考驗。

該系統架構以模組化區塊堆疊設置來滿足超大型球場架構需求，並在每一區塊搭配伺服器自動平衡負載機制，讓整個智慧球場系統以最穩定、最有效率的方式運作。雲端中控平台軟體設計靈活，不需耗費大量人力，即使只有一位工作人員也能輕鬆的操作。

FUNTORO的智慧球場商業服務解決方案亦為球場俱樂部的日常運營，帶來創新的商業應用模式進而獲得積極迴響，並協助球團企業及場館運營商提高粉絲參與度、強化品牌形象，同時創造新的收入來源，包括多元廣告平台和更多企業贊助機會，用最有效率的方式整合多項服務，使場館營運發揮最大效益，精簡人力成本，實現智慧化球場運用。