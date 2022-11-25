投票日倒數一天，新北市議員候選人卓冠廷今安排從早到晚一系列的拜票活動，今早號召百餘名鶯歌鄉親站在陶博館前站路口，並邀請民進黨前秘書長羅文嘉前進三峽及樹林車掃，2位最年輕新聞局長挺最年輕的新聞局長，羅文嘉也稱讚卓年輕優秀，呼籲選民出來投票。

羅文嘉表示，今天特別來陪卓冠廷車隊掃街，也特別幫18歲公民權拉票，希望年輕人一代一代出來，台灣未來才有希望。

卓冠廷說，選舉只剩最後10多個小時，每一秒都很關鍵，羅文嘉不僅曾參選台北縣長，跟地方非常有淵源，他在擔任台中市新聞局長時，很多人告訴他應該跟曾任全台最年輕新聞局長的羅文嘉學習，因此把羅文嘉當作學習的榜樣，可以說是最年輕新聞局長挺最年輕新聞局長，格外有意義。

卓冠廷表示，車隊將從三峽老街出發，一路前往三峽樹林交界的北大特區，不少路過民眾、店家都抬頭揮手，給予他支持，氣氛相當熱絡，呼籲民眾明天一定要出門投票。