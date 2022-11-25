選戰倒數，民進黨屏東縣長候選人周春米提及德國前總理梅克爾（Angela Merkel）的一段話，有感而發表示，她懷抱著初心，要帶領屏東鄉親一起向前，信念就是團結屏東鄉親、創造驕傲，現在，更要延續榮耀。周春米喊話「最後一哩路，我們大步向前一起走！」

周春米昨(24)日在臉書坦言，這陣子的鐵人行程有時候真的讓她覺得喘不過氣，昨日從南到北的百里衝刺，看著沿途的山海風景，感受沿路的鄉親熱情，看到這些療癒的畫面，腳不痠了，人不累了，周春米表示「你跟我比的大大OK，就是屏東向前的最大力量！」

周春米提及，梅克爾曾說過「所謂的政治，正是人們帶著尊重與明確的觀點，試圖達成共識，並找到共同前進的道路」，她說這一路以來和屏東隊共同的努力，懷抱著初心，要帶領屏東鄉親一起向前，其信念就是團結屏東鄉親、創造驕傲，現在，更要延續榮耀。

周春米透露，屏東縣長潘孟安曾說，屏東無路可走，沒有路就自己鑿路。周春米認為，8年來他們一起走出屏東自己的路，這場對屏東未來萬分關鍵的馬拉松，全力配速，即將衝到最終點，展開屏東下一個百年。

在最後衝刺階段，周春米表示，需要大家當她的腳，勤走拉票；需要大家當她的聲，電話催票；更需要大家當她的團隊，當周春米最強最強的靠山與後盾。「我有堅韌內心，我能實踐理念，我用專業與信念，全力奉獻給屏東，成為屏東下一波的爆發力與續航力。晚安屏東，最後一哩路，我們大步向前一起走！」