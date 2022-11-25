縣長楊文科積極招商引資，遠百竹北店是新竹縣首座大型購物中心，也是第1個百貨BOT案。（羅浚濱攝）

爭取縣長連任的楊文科，這4年來縣府累計償還135.75億元債務，減債比率高達63.02％，償債績效名列全國前茅。楊文科指出，縣府負債其實就是全體縣民負債，未來4年縣府團隊會繼續努力，以債務清零為目標，翻轉債留子孫，成為錢留子孫。

楊文科表示，4年前上任之初，面臨縣府龐大債務壓力，他立刻委請專業團隊辦理「新竹縣未來10年財政狀況分析及規畫」，透過科學方法和大數據資料分析，預測縣府未來10年的財政收支情況，想方設法開源節流，避免債務利息及償債壓力拖垮縣政發展

根據縣府統計，2018年12月底，新竹縣民平均每人負擔債務30160元，到今年10月底為止，每位縣民平縣市均負擔債務只剩下13000元，目前全台負債100億以下的縣市只有6個，新竹縣就是其中之一。

楊文科說，減債當然不能影響地方建設成長，縣府也透過「轉貸減息」財務操作，向各行庫議價，每年節省近7000萬元債務利息支出。

開源方面，除積極爭取各項中央補助款外，透過招商引資，鼓勵民間參與投資公共建設，已開幕營運的遠百竹北店是新竹縣首座大型購物中心，也是第1個百貨BOT案。

AI智慧園區有智邦科技、緯創資通、義隆電子、普生4大家廠商進駐，招商成績亮麗，不但繁榮縣內經濟，同時也大幅增加地方稅收。

經過上述努力，新竹縣歲入仍持續成長，歲出預算從4年前的230億元增至今年348億元，增加幅度高達51.40％。

楊文科對媒體讚譽他是「減債王」、「賺錢王」、「招商王」，把功勞歸給縣政團隊的努力及全體縣民的奉獻。

楊文科指政治人物真的不該虛擲公帑而債留子孫，只要努力民眾就看得見，也呼籲竹縣鄉親再給他4年，他有信心打造新竹縣未來30年的榮景！