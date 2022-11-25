前時代力量黨主席徐永明，2019年擔任立委時向李恒隆索賄，台北地方法院一審認定他犯行明確且犯後狡辯，將他重判7年4月徒刑，褫奪公權3年，上訴後，台灣高等法院二審25日首次傳訊他，徐辯稱只是受邀參加學術研討會並無不法。

徐永明表示，他會去主要是因為座談會是東吳大學辦的活動，剛好時間接近選舉，他可以在座談會談《礦業法》，畢竟是選舉主軸，如果因為這樣被判7年4月，他覺得這跟公平正義有很大的距離。庭末法官諭知候核辦。

檢方起訴指控，2019年11月，李恒隆、郭克銘為了SOGO百貨經營權，規畫在東吳大學辦理公聽會，請託徐永明協助辦理。郭先與徐的友人吳世昌聯繫，請吳介紹認識徐永明並請託協助辦理公聽會的相關事宜，徐也答應當面談論。

2019年12月2日會面當天，郭克銘先向徐永明說明太流公司案、辦理東吳大學公聽會的理由，並請託徐邀請經濟部官員出席，李恒隆到場後，除說明他在太流公司案的委屈，並請徐永明幫忙，雙方達成初步的合意。

雙方會談結束之際，吳世昌主動向李恒隆表示「選舉到了，小黨選舉很辛苦，請李先生幫忙募款等語。」李表示「應該的，應該的」等語，雙方並約妥政治獻金，徐永明並表示，由吳世昌為收受該政治獻金的聯繫窗口。

但之後徐永明就合辦公聽會、共同發文的意願因故改變，而未合辦在東吳大學的公聽會，也未發文邀請經濟部派員出席，只是借用立法院會議室辦理，並在公聽會當天出席發言5分鐘，李不滿、徐也未依承諾履行，最後徐沒拿到賄款。