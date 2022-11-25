選前倒數黃金24小時，蔡英文總統25日上午特地來到新竹市與民進黨市長候選人沈慧虹、前市長林智堅、立委柯建銘到長和宮參香，為新竹市民祈福，也再次籲請選民力挺沈慧虹，蔡英文說，沈是新竹市長最好的人選，從她身上可看到當年的自己。

民進黨立院總召柯建銘說，長和宮裏有1塊匾額寫著「德可配天」，德一定要配位，天道一定酬勤，天道一定酬認真做事的人。這次選舉選的是價值，要選1個是非道德，還是要選說謊逃避的人，這個道理很清楚，當然要選擇認真做事、誠懇耐心的人。

他說，新竹人最有水準、最有理想，這個城市的學歷最高、最年輕，新竹人不分男女老少，共同追求的價值是要讓城市進步，不是要為城市帶來紛擾，呼籲明天新竹人都站出來，堅持到最後，在這最後時刻幫忙拉票、固票，這是最大武器，集中選票投給會做事、肯做事的沈慧虹。

林智堅則表示，過去他與沈慧虹帶領市府團隊，是新竹市有史以來「建設最多、服務最好、最清廉」的市府團隊，2020年面對疫情緊張之際，新竹市是全國第1個成立戶外疫苗站、最早為長輩和孕婦施打疫苗的城市，他呼籲，如果市民肯定這八年新竹的改變，一定要投給最認真、最有料的5號沈慧虹。

林智堅指出，這次選舉是有關是非黑白價值的選擇，對手奧步和涉嫌違法行為不斷，涉嫌貪汙的人，竟找1個貪汙者抹黑對手貪汙，「大家能接受苛刻員工扣薪水、出事別人擔的人做新竹市長嗎？」他強調，市民才是頭家，市民最大，不應選實現郭董願望、每天打官司的市長，要選以市民做頭家的人，「請投5號沈慧虹，用正義的1票，守護新竹、守護台灣、守護下一代的未來」。

沈慧虹表示，新竹市預算不多，過去8年她與林智堅寫計畫、討論、克服困難爭取中央預算，還記得第1個計畫就是新竹公園，現在的新竹公園已經改建好、整理好，變得舒適。

市政建設一定是是一點一滴、一步一腳印慢慢累積，絕對不是喊出來就有，現在看見的改變，都是她和林智堅以及市府團隊努力，還有市民朋友支持，才能有漂亮的公園和現在的市容環境，這個感情不能斷、建設更不能斷，新竹建設不能走回頭路，相信光榮會繼續進步。

沈慧虹說，投票之前很多人感到焦慮，她請各位不要著急，把心定下來、好好吃飯睡覺，現在還有時間多拉票，請拿起電話告訴親朋好友新竹的好，把新竹的改變和建設說給朋友聽，1人拉5票、拉10票，還要堅定站出來、走出來，一起延續新竹光榮，做城市的主人。