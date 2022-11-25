本次世界盃足球賽，面對強大的德國隊的歷史性勝利是日本晉級8強的主要因素，但成功的關鍵是該國的舒適生活環境。在幕後，有一群後勤專家，他們也被稱為「日本在暗處的代表」，其中一人正是即將退休並且致力於「在你眼前做飯」的球團主廚西芳照。

據nippon.com日本網這28名輔助人員可以說是「影子國家隊」，他們為球員創造了理想的環境和狀態，為卡達世界盃發揮了重要作用。其中一位是現年60歲的日本隊主廚西芳照，他是日本第一個國家足球訓練中心J-Village的前廚師長，這也是他第5次陪同日本國家隊參加世足賽。

西芳照負責日本國家隊的食物，但他也有一項專長，現在已經成為他的特色。 也就是「現場烹飪」，這是西芳照設計的一個概念。他在球員面前，根據他們的喜好烹飪主菜，然後端給他們。

「現場烹飪」的誕生源於他作為球隊主廚時，有一次在全國巡回賽時發生的一件事。當他提供自助餐時，有一些球員甚至沒有碰他們的食物。西芳照說：「食物沒有產生蒸汽，沒有所謂的“噝噝聲“。 所以我們想了想，如何能讓球員吃下它。」因此，他設計了「現場烹飪」來吊盡球員們的胃口。

食物是運動員的一切之源，是勝利的關鍵。日本國家隊的勝利之餐是由西芳照設計的「賽前輪換流晚餐」。比賽前三天，是牛肉漢堡排、比賽前兩天，是西京燒銀鱈魚；比賽前一天，是蒲燒鰻魚；比賽後，是咖哩飯。

有一次，西芳照為了不讓球員們吃膩而改變這種輪換方式時，球員們對他很生氣，說：「你今天為什麼不供應這個？」，為了讓球員有好的表現，所以西芳照決定遵循一個適當的常規，於是採用了這種輪換制。

例如，當教練森保一贏得一場重要的比賽，回到餐廳說：「西先生，贏了！」 西芳照回答是：「恭喜你！」，如此見外讓森保一很生氣，說：「請不要這樣跟我說話！我們正在一起戰鬥。」凸顯出他真的是團隊的一員，西芳照是日本國家隊非常信任的一位廚師。 他確實是日本隊的一個影子。

然而，西先生已經宣佈他將在這次比賽後退休，球員們感念他最後一次參與世界盃，邀請他穿上日本隊球衣，站在主C位與森保一教練、球員一起合影留下紀念