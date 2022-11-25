雖然方於十月結束Yeezy系列運動鞋的合作關係，愛迪達(Adidas)周四指出，已經接到匿名信的舉發，對Kanye West(肯爺)提出多項指控，雖然目前尚不清楚指控是否屬實，但愛迪達認真看待此檢舉，將立即展開調查。

在此之前，滾石雜誌曾發表一篇報導，詳細描述了Kanye對員工和未來潛在員工做出不當行為。滾石雜誌的訪談引述了二十多名Yeezy和愛迪達員工的說法。稱該饒舌歌手多年來對員工虐待、有粗俗的苛薄，以及欺凌攻擊行為。

滾石還指出，團隊的前員工對愛迪達發出了匿名信，但是愛迪達卻對此睜一隻眼閉一隻眼。

愛迪達最新表示，公司非常嚴肅看待這些指控，決定立即對此展開調查。

愛迪達的股東、Union投資也發函給愛迪達，要求更多獲得資訊，諸如管理階層和董事會何時知道內部的投訴。

Kanye近幾個月在社群平台的反猶太人激進言論，遭到與論批評，並導致與主要大企業合作關係的中止。

Kanye之前曾表示，他個人對於愛迪達的成功非常重要，並指責愛迪達剽竊他的設計。

愛迪達周四股價上漲2.2%。